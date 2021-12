La FQM presse Québec d’agir en matière de transport aérien régional

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a signé une lettre ouverte pour presser Québec de déposer son plan sur le transport aérien régional.

Le vice-président de la FQM et maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, croit que le gouvernement du Québec se doit de déposer son plan rapidement, et que le plan prévoit la présence de plusieurs transporteurs régionaux.

« Au cours des six derniers mois, nous avons eu plusieurs rencontres avec le Cabinet du ministre, qui nous mentionnait qu’il y avait éminence d’une annonce, sans toutefois avoir une meilleure réponse. Le budget provincial sera présenté au printemps, dans quelques mois. Il est d’autant plus important que déjà, le gouvernement envoi des signaux, envoie les orientations choisies pour relancer le transport aérien et surtout avec quels moyens, il compte arriver à ces fins », selon Jonathan Lapierre.

La FQM demande à Québec d’adopter une solution qui va répondre au contexte post-pandémique où les habitudes de déplacement sont en pleine mutation, que se soit le travail à distance, la consommation en ligne ou les déplacements plus limités, la pandémie a modifié les besoins de transport, selon le maire des Îles-de-la-Madeleine à l’intérieur d’une lettre ouverte.

Rassemblés à Québec, mercredi et jeudi, tous les préfets et préfètes de la province vont avoir l’occasion de rencontrer le ministre des Transports.

Également, jeudi et vendredi, la FQM tiendra son conseil d’administration où une quarantaine d’élus aborderont le sujet.