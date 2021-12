Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire: Ottawa ajoute 30 millions $

Le gouvernement fédéral annonce un montant supplémentaire de 30 millions de dollars pour aider les personnes qui risquent de souffrir de la faim, ce qui porte le financement total à 330 millions de dollars.

Le complément du Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire fournira plus d’argent au secteur caritatif pour aider les Canadiens à accéder aux services alimentaires dont ils ont besoin.

La ministre de l’Agriculture, Marie−Claude Bibeau, a déclaré que cette décision était une réponse à la demande accrue de banques alimentaires et d’organisations alimentaires locales de tout le pays pendant la pandémie de COVID−19.

L’argent fédéral sera réparti entre plusieurs banques alimentaires et programmes, dont le Club des petits déjeuners du Canada, les Centres communautaires d’alimentation du Canada, l’Armée du Salut, la Tablée des Chefs, Banques alimentaires Canada et Second Harvest.

Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners, affirme avoir constaté une «augmentation spectaculaire» de la demande de programmes de petit déjeuner au cours de la dernière année, avec plus de 600 écoles sur une liste d’attente pour bénéficier de son aide.

Lorri Nikkel, chef de la direction de Second Harvest, affirme que ses dernières recherches montrent que plus de six millions de Canadiens ont visité l’un des 60 000 organismes de bienfaisance, écoles, organisations à but non lucratif et centres alimentaires pour obtenir de la nourriture depuis le début de la pandémie.