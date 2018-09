6 erreurs à éviter dans la mise en œuvre de votre plan marketing

Mettre en place une stratégie marketing, c’est très souvent coûteux et toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. C’est pourquoi il est important de savoir comment concilier budget et efficacité dans votre stratégie de marketing, afin d’en tirer les meilleurs bénéfices à moindre budget. Voici quelques erreurs à éviter dans votre feuille de route initiale !

Mal définir vos objectifs

Comme tout autre type de stratégie, s’engager dans de la création de contenu et de retours sur investissements sans définir vos objectifs, c’est relativement risqué. C’est comme intégrer un cursus universitaire sans savoir ce qui vous motive, ou bien rejoindre une profession sans savoir ce que vous voulez qu’elle vous apporte.

Les objectifs peuvent avoir différentes natures :

Des objectifs chiffrés

Des objectifs détaillés

Des objectifs chronologiques

Des objectifs progressifs

En fonction de votre activité, il est important d’établir et de déterminer un certain nombre d’objectifs, et de les prioriser : cela permettra à votre stratégie marketing d’évoluer dans le temps.

Faire fi de votre marché cible

Toute entreprise a ce que l’on appelle un marché cible, c’est-à-dire un secteur d’activité privilégié, souvent associé à un public de consommateurs particulier. Il faut donc procéder à :

Une analyse de terrain

Des enquêtes, des rapports de satisfaction

Du démarchage commercial

Pourquoi toutes ces démarches ? Plus vous connaîtrez un client et ses attentes, et plus votre stratégie marketing pourra non seulement être précise, mais aussi efficace.

Un conseil : analysez quels sont les 20% de clients les plus rentables, et misez tout sur eux !

Confondre court et moyen terme

L’une des principales erreurs d’une stratégie marketing est de ne pas être assez progressive, et de considérer certains objectifs comme des points à atteindre à trop long terme ou à trop court terme.

Le court terme s’adresse à des objectifs chiffrés, calculables au quotidien, alors que les objectifs moyen et long terme se qualifient plus qu’ils ne se quantifient.

En tant que manager dans une PME, il faut savoir anticiper quel est le degré d’atteinte possible de ces objectifs pour l’entreprise, afin de ne pas perdre de temps.

Ne pas vous y connaître en réseaux sociaux

Avoir un community manager à vos côtés, ça vous changera tout : déjà parce qu’il connaîtra les réseaux sociaux comme sa poche, mais aussi, et surtout, parce qu’il sera en mesure de vous réaliser un véritable travail de communication, de fond.

Les réseaux sociaux sont incontournables et doivent figurer dans votre stratégie marketing, à tout moment de la réflexion.

Gérer votre budget de manière peu efficace

Autre erreur récurrente : le manque de conscience dans l’usage du budget alloué au marketing. Cela recouvre plusieurs aspects :

Trop dépenser pour des éléments ne permettant pas un bon retour sur investissement

Manquer d’investir dans les réseaux sociaux

Mettre de l’argent sur des objectifs à trop court terme

Il faut ainsi savoir déléguer et distinguer les différentes parties du budget qui vous est alloué dans le cadre de la stratégie marketing, pour la rendre plus efficace (et surtout, moins coûteuse) !

Ne pas optimiser votre contenu marketing

Pour rendre votre stratégie marketing des plus optimisées, il faut nécessairement l’optimiser : cela signifie qu’elle doit contenir des éléments intéressants et adaptés au public visé. Par exemple, un blog consacré au lifestyle sportif pour une entreprise de vêtements sportifs a tout son intérêt, contrairement à une newsletter pauvre en évènements.

Adaptez et optimisez votre contenu marketing, en pensant toujours comme un potentiel client !

Pour que votre plan marketing soit efficace et fonctionnel, il est important de connaître les erreurs à faire ainsi que les conseils à suivre. En voilà six, qui ne sont pas exhaustifs ! Pour rappel, votre stratégie marketing repose aussi sur votre capacité à générer du contenu intelligent, à l’attention du bon public. Il doit s’agir de votre fil conducteur, en amont comme en aval !