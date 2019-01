Maison Riviera lance une gamme de délices végétaux au lait de coco

Maison Riviera continue d’être au-devant des tendances alimentaires! Ayant confectionné un nouveau délice végétal à base de lait de coco disponible dès la mi-janvier, elle devient la première grande marque de produits laitiers à offrir une option végétalienne en remplacement du yogourt classique.

La gamme de délices en format de 500g se déclinera en trois saveurs exotiques : ananas et coco, framboise et cassis, ainsi que mangue et fruit de la passion.

Riviera répond à la demande grandissante pour les produits végétaliens

Selon un sondage mené par l’Université Dalhousie en 2018, 7,1 % des Canadiens se considèrent végétariens, alors que 2,3 % des Canadiens se disent végétaliens.1 La tendance croissante depuis quelques années confirme que les consommateurs sont à la recherche d’alternatives pour modifier leurs habitudes alimentaires. D’ailleurs, chez nos voisins du Sud, les options végétaliennes de remplacement aux produits laitiers occupaient 25% des parts de marché en 2016 et devraient passer à 40% en 2019!2 Cette mouvance est mondiale : les parts de marché du fromage végétalien devraient augmenter en moyenne de 7,6% par année jusqu’en 2024.3

Maison Riviera lance cette nouvelle gamme sans produits laitiers afin de répondre à un marché qui a pour volonté de consommer des aliments d’origine végétale, mais dont l’offre alimentaire demeure limitée. Cette démarche signée Riviera permettra à différents types de consommateurs d’y trouver leur compte : en plus des végétaliens, végétariens et flexitariens, les personnes intolérantes au lactose et gluten ou celles soucieuses d’adopter des habitudes alimentaires respectueuses de l’environnement seront comblées. L’entreprise ne s’arrêtera pas en si bon chemin. D’autres produits végétaliens sont en création et seront mis en marché en 2019.

Même les fans de yogourts classiques seront confondus

Le produit, au-delà de sa composition d’origine 100 % végétale, possède plusieurs autres qualités qui convaincront même les plus sceptiques. En effet, le produit est :

- Beaucoup plus qu’un simple ajout aux smoothies : sa texture onctueuse comparable aux yogourts classiques permet de le dévorer à la cuillère.