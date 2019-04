QSL investira 15 M $ dans la région de Sorel-Tracy

QSL poursuit son expansion dans la région de Sorel-Tracy et annonce des investissements de 15 M$. L’entreprise récipiendaire du prix Entreprise de l’année 2017 au Gala du mérite économique dans la catégorie Production industrielle, de transformation et de distribution construira trois entrepôts en 2019 en plus de lancer un projet pilote avec de nouveaux équipements de pointe fraîchement arrivés d’Irlande.

QSL entend ainsi consolider son leadership, participer encore plus activement au succès de ses clients et surtout, ancrer plus fermement sa présence dans une région où elle est implantée depuis plus de 20 ans.

Situé à proximité des marchés et desservi par l’autoroute 30 et le rail, le terminal Sorel-Tracy constitue un carrefour stratégique multimodal naturel pour les clients de QSL. Ce nouvel investissement très attendu répondra à une demande en croissance dans les secteurs d’activité de l’acier, des produits surdimensionnés et des produits agricoles.

« L’innovation, c’est un travail d’équipe. Nous sommes fiers du travail accompli par nos opérateurs chevronnés, nos équipes d’optimisation, et nos ingénieurs dans ces projets. Leur engagement à se dépasser ainsi que la confiance de nos clients nous permettent d’améliorer continuellement nos opérations et d’exceller depuis plus de 40 ans maintenant », de mentionner Robert Bellisle, président et chef de direction de QSL.

QSL priorisera des entreprises de la région dans la construction de l’entrepôt multiproduit et des entrepôts à engrais. Rappelons que QSL y emploie déjà plus de 100 personnes et y transborde 425 000 tonnes métriques par an. Au cours des 5 dernières années, QSL a versé plus de 33 M$ à la région sous forme de salaires et d’achats locaux.

Deux appareils de l’entreprise Combilift seront également utilisés en primeur dans le domaine de l’arrimage au Québec. En effet, un chariot cavalier et un chariot élévateur latéral seront utilisés afin de manutentionner des pièces surdimensionnées, maximiser l’espace d’entreposage et accélérer le transbordement. À terme, en plus d’offrir des rendements énergétiques supérieurs et un environnement de travail plus sécuritaire, ces équipements permettront d’augmenter la productivité et de diminuer le temps d’attente des camions. L’optimisation de ces opérations contribuera à l’efficacité accrue de la chaîne logistique ainsi qu’à une réduction des gaz à effet de serre de plus de 230 tonnes métriques par année durant la tenue du projet pilote.