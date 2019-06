ARTERRE : Nouveau service de maillage entre cédants et aspirants agriculteurs

Les MRC de Pierre-De Saurel, des Jardins-de-Napierville et des Maskoutains s’unissent afin de s’intégrer à l’ARTERRE et d’engager une ressource commune qui agira comme agent de maillage sur le territoire des trois MRC.

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants- agriculteurs et propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée. Il vise à contribuer à la vitalité des communautés par un dynamisme agricole axé sur l’établissement de la relève non apparentée.

« Grâce à ce nouveau service, le rêve devient enfin une réalité pour de nombreux aspirants-agriculteurs et propriétaires cédants », précise le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas, qui était présent au Domaine du Nival, situé à Saint-Louis, pour le lancement officiel du service dans les trois MRC.

La participation de la MRC de Pierre-De Saurel à l’ARTERRE vise à soutenir l’établissement de la relève et la consolidation d’entreprises agricoles à travers l’accompagnement de démarches de maillage, de transfert d’entreprises et de location d’actifs.

« Nous sommes confiants que ce service sera porteur de retombées intéressantes pour la région, entre autres pour la vitalisation du milieu rural, le dynamisme agricole, l’attraction de la relève, l’occupation de notre territoire par des jeunes familles agricoles et l’augmentation du nombre d’entreprises agricoles, en particulier celles à petite échelle se situant dans des marchés de niche », poursuit M. Salvas.

Les propriétaires de terres et de bâtiments, les agriculteurs ainsi que les aspirants-agriculteurs intéressés par le service peuvent communiquer avec l’agente de maillage l’ARTERRE, Maryse Bernier, au 450 768- 3010 ou par courriel à [email protected] Un répertoire des offres et des aspirants-agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec peut aussi être consulté sur le site Internet de l’ARTERRE au www.arterre.ca.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions.