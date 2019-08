Lussier Dale Parizeau fait l’acquisition de Karma Assurance

Monsieur André Lussier, président de Lussier Dale Parizeau ainsi que Monsieur Martin Bailey, président de Karma Assurance ont annoncé le regroupement des activités de Karma Assurance à celles de Lussier Dale Parizeau.

« Dans un monde en perpétuelle évolution, notre décision a été motivée par la perspective de présenter à notre clientèle dont notamment nos groupes et associations de professionnels un modèle de vente d’assurance réinventé en assurance vie individuelle qui sera évolutif afin d’offrir d’autres produits à tous nos clients. Lussier Dale Parizeau prend part à un virage numérique afin de mieux répondre aux besoins grandissants de tous nos clients et ainsi offrir une expérience client unique », souligne M. André Lussier.

« Il nous fait plaisir de nous joindre à cette entreprise d’envergure afin que notre plateforme de comparaison en ligne puisse offrir à la clientèle de Lussier Dale Parizeau une expérience d’achat innovante et ainsi mettre de l’avant leur offre de services étendus et diversifiés », souligne avec enthousiasme M. Martin Bailey dont l’équipe est heureuse de se joindre à Lussier Dale Parizeau.

Cette transaction s’aligne une fois de plus avec la vision de stratégie de croissance et de développement de Lussier Dale Parizeau.

«Cette nouvelle acquisition réaffirme notre volonté d’innover et d’investir dans le développement de systèmes numériques novateurs. La plateforme optimisée et évolutive permet une expérience conviviale et accessible en proposant à notre clientèle une offre multi- services, une expertise du marché et un service à valeur ajouté », ajoute André Lussier.