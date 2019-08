5 conseils pour mieux gérer votre image de marque

L’image de marque est la façon dont les consommateurs perçoivent une entreprise. Elle très importante pour sa visibilité et la commercialisation de ses produits ou services. C’est pourquoi elle fait l’objet d’une attention particulière de la part des responsables marketing. L’objectif est d’assurer une cohérence entre l’image perçue et l’image voulue. Quelle stratégie mettre en place pour améliorer la vôtre ? Nos conseils.

1) Une bonne identité visuelle

L’identité visuelle est une part essentielle de l’image de marque. C’est par elle que votre clientèle entre en contact en premier avec votre entreprise. Elle exprime à elle seule, au-delà des mots, bien des choses, notamment vos valeurs, votre style. En effet, une marque est toujours associée à son logo, au choix des couleurs, à la typographie. L’identité visuelle est d’ailleurs toujours ce qui vient à l’esprit du consommateur quand on évoque le nom d’une marque. Elle apparaît sur tous les supports de communication : votre site internet, vos brochures, vos publicités, vos cartes de visite, votre signalétique à l’interne… Rajeunissez votre identité visuelle au besoin, soyez dynamique.

2) Des messages de qualité

Les messages doivent être cohérents avec votre marque. Il faut donc en amont réfléchir à ce qu’elle a à apporter, les valeurs qu’elle doit véhiculer, la manière de le dire. Les contenus seront originaux, uniques, clairs. Aucune confusion ou mauvaise interprétation ne sont possibles. Prenez la précaution de demander une révision de texte avant toute publication sur votre site web, votre blogue, vos newsletters ou l’impression de vos brochures. Votre image de marque dépend de votre aussi syntaxe !

3) L’expérience client

Plus le contact avec la marque sera positif, plus vous gagnerez en qualité d’image. Pour améliorer l’expérience client, veillez à instaurer une vraie relation de confiance avec votre clientèle que ce soit avant, pendant et après l’acte d’achat. Son expérience avec vous doit être inoubliable. C’est comme cela que vous fidéliserez vos clients et que le bouche-à-oreille fonctionnera. Vous augmenterez votre visibilité et votre notoriété, sans compter que l’expérience client est un véritable levier du marketing ! C’est là l’occasion de récupérer des données précieuses qui vous aideront à mieux connaître votre cible et donc mieux la satisfaire.

Les réseaux sociaux sont un excellent moyen d’interagir avec eux. Vous pourrez ainsi mieux évaluer où en est votre image de marque, vérifier si elle est conforme à ce que souhaitez, ou savoir si vous devez rectifier le tir rapidement.