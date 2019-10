Comment vendre une maison en mauvais état sans problème ?

Vendre une maison avec travaux, par manque d’argent ou d’énergie, est une opération délicate dans la mesure où il incombe au vendeur de céder son bien exempt de vices cachés. Comment s’y prendre pour éviter les problèmes ?

Préparer des arguments de vente

Pour séduire un acheteur potentiel, il va falloir avancer des arguments plutôt convaincants faute de quoi vous n’aurez pas même une visite ! Vous devez donc afficher un bon prix en précisant qu’il est négociable. Au besoin, faites évaluer les travaux par un expert et déduisez-les du prix de vente. Vous pourriez aussi avancer que vous êtes prêt à les prendre en charge dès la signature de l’acte de vente pour soulager l’acheteur.

Soyez attractif, mettez en avant le potentiel de votre maison : sa situation géographique, son

exposition au soleil, tout ce qui est en bon état. Préparez un historique des travaux d’entretien

éventuellement effectués par le passé, bref jouez la transparence.

Aidez-le à se transposer chez vous au moyen d’un dossier de home staging, un petit investissement très à la mode et qui donne une bonne idée du potentiel de chaque pièce. Ajoutez aussi dans le prix de vente du matériel ou des équipements comme de l’électroménager

neuf, du matériel ou du mobilier de jardin.

Mettre en vente

Vous pouvez décider de vendre seul si vous avez du temps et beaucoup de courage. A défaut, confiez cette tâche à un courtier immobilier : il dressera un bilan objectif de l’état de la maison et fixera un prix réaliste en fonction du quartier, des travaux et des autres maisons dans le voisinage. Il s’occupera de la publicité, des pancartes, des visites et de la négociation.

Préparer l’acte de vente

L’acte de vente est l’étape ultime. Pour vous prémunir de l’avenir, il est vivement recommandé de formaliser sa transaction avec un avocat en immobilier à Montréal. Lui seul connaît parfaitement vos droits et vos obligations dans ce domaine. Il procèdera à une description détaillée du bien, mais surtout, si les circonstances s’y prêtent, il préparera un acte de vente sans garantie légale. L’acquéreur de votre maison achètera ainsi à ses risques et périls, il n’aura plus de recours possible

contre vous.

Cette mention risque fort de le refroidir, mais vous n’avez pas trop le choix : vous avez un devoir d’information auquel vous ne pouvez vous soustraire. Le prix est donc un argument déterminant, les bricoleurs ou les amateurs de flip en sont de plus en plus friands de maisons à rénover.