Neuf nouvelles entreprises de la région ont été dévoilées

Ce mardi 12 novembre se tenait « CONNEXION Entrepreneurs », une activité dévoilant les nouveaux entrepreneurs de la région de Sorel-Tracy et réunissant près d’une centaine de personnes issues de la communauté d’affaires de la région de Sorel-Tracy.

Lors de cet événement, qui s'est tenu à L’Annexe, les invités ont fait la connaissance de 9 nouvelles entreprises existantes depuis moins de deux ans. « La popularité de l’événement témoigne de l’engouement des entrepreneurs et de la communauté d’affaires pour l’entrepreneuriat et je suis fière que cette activité réponde à la fois au besoin de promotion des nouveaux entrepreneurs et au besoin de réseautage des invités » a souligné Josée Plamondon, directrice générale du CLD de Pierre-De-Saurel.

L’histoire entrepreneuriale d’Anie Rouleau, conférencière invitée, et l’aventure de The Unscented Company sont ponctué l’événement.

La cohorte 2019 de « CONNEXION Entrepreneurs »

L'édition 2019 de l'événement a présenté 9 entreprises et 12 entrepreneurs ayant eu recours aux services du CLD de Pierre-De Saurel et à la SADC de Pierre-De-Saurel. Des vidéos rythmées et modernes et des articles de blogue présentant les entrepreneurs ont été créés.

Ces neufs entreprises sont: AD Stratégie, Atelier de couture Judith Lagotte, Cabaret Les Années Folles, DUBAC Location de conteneurs, Geoterra Arpenteurs-Géomètres, GKB Consultants, JPLP Lutte Parasitaires, Savonnerie des îles et Sur le rythme.

« Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à faire connaître les nouveaux entrepreneurs de la région et de faire rayonner leurs produits et services », a ajouté Nadine Vaillancourt, directrice du Centre local d’emploi de Sorel.

Découvrez les entreprises de la cohorte 2019 en détails sur la plateforme.