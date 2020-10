Steve Morin nommé membre du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a nommé Steve Morin à titre de membre indépendant au sein du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est, pour le profil Compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines.

Steve Morin remplace ainsi un membre ayant démissionné du conseil d’administration en mars dernier.

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en relations industrielles, M. Morin travaille chez Rio Tinto depuis 1999 où il a occupé diverses fonctions dans le domaine des ressources humaines, notamment au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il occupe actuellement le poste de directeur exécutif des ressources humaines chez Rio Tinto Fer et Titane.

Résident de Sorel-Tracy, il a par ailleurs siégé à plusieurs conseils d’administration au cours des 15 dernières années, dont celui du Comité sectoriel de la métallurgie, du Cégep de Sorel-Tracy et de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy.