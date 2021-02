Une formule virtuelle pour la 8e édition du Grand Rendez-vous en Innovation de la Montérégie

Les entrepreneurs et travailleurs autonomes de la région sont conviés à la 8e édition du Grand Rendez-vous en Innovation de la Montérégie qui aura lieu le jeudi 11 mars 2021 dans une formule entièrement virtuelle.

Sous le thème d’un Printemps technologique, cet événement annuel majeur mobilise les acteurs de la région et c’est sous un vent de positivisme que les entreprises et les intervenants de la Montérégie sont invités afin de parler d’innovation en entreprise.

« C’est sous un thème qui suscitera la réflexion sur l’après-Covid que cette huitième édition propose des conférenciers qui mettront en lumière les bonnes pratiques à maintenir vers un secteur manufacturier plus vert ainsi que des outils de croissance pour mieux rebondir. Des experts viendront outiller les entreprises et les participants pourront profiter des conférenciers présents pour poser directement leurs questions lors des plénières qui suivront les présentations », explique Julie Trépanier, vice-présidente d’Expansion PME.

Une programmation enrichissante

L’événement offrira une programmation diversifiée et riche aux participants. Durant l'avant-midi, Vers un secteur manufacturier plus vert sera le thème abordé avec la participation de conférenciers d'Hydro-Québec et du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI).

En après-midi, les Outils de croissance pour mieux rebondir seront présentés avec des conférences sur l'exploitation de l'intelligence opérationnelle et technologique ainsi que sur les nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines.

Enfin, la conférence de clôture sera présentée par M. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité qui traitera de l'impact du télétravail sur la cybersécurité dans les PME.

Présentations, discussions, échanges et témoignages pertinents sont au rendez-vous pour cette journée bien remplie. Les entreprises intéressées à participer à cette activité peuvent facilement s’inscrire en ligne au https://www.expansionpme.org/les-activites/8e-grand-rendez-vous-de-linnovation/.