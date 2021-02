Dix administrateurs pour Développement économique Pierre-de-Saurel

La MRC de Pierre-De Saurel dévoile la composition du tout premier conseil d’administration de Développement économique Pierre-De Saurel.

Le mandat de gérer en toute indépendance le processus d’appel de candidatures a été confié à l’Union des municipalités du Québec (UMQ). La volonté des conseillers régionaux à cet égard était d’avoir des profils aux expertises complémentaires et compétences diversifiées.

Les personnes retenues, parmi une trentaine de candidatures reçues, sont, par ordre alphabétique :

Milieu des affaires :

• Rachel Doyon, fondatrice et directrice générale de la Maison de la musique de Sorel- Tracy;

• Réjean Frenette, consultant expérimenté dans le domaine;

• Luc-André Lussier, entrepreneur et administrateur de plusieurs organismes régionaux;

• Yan Parenteau, gestionnaire et entrepreneur en technologie de l’information;



Milieu agricole et agroalimentaire :



• Raphaël Beauchemin, entrepreneur agricole de Saint-Ours;

• Luc Tellier, entrepreneur agricole de Saint-Robert;

Milieu de l’économie sociale :

- Mario Fortin, directeur général de plusieurs organismes régionaux.

Le préfet de la MRC, le maire de la Ville de Sorel-Tracy et le député de Richelieu, ce dernier à titre d’observateur, complèteront le conseil d’administration.

« Je suis content de l’intérêt manifesté envers les postes d’administrateurs et je suis persuadé que ceux retenus sauront remplir un rôle optimal pour le développement de notre région. Dans les dernières années, le CLD a eu à surmonter plusieurs défis notamment en raison de la perte, en 2015, d’environ 60 % des subventions gouvernementales liées à son fonctionnement. L’injection de sommes supplémentaires de la part de la MRC et du ministère de l’Économie et de l’Innovation totalisant plus d’un demi-million de dollars apportera assurément une nouvelle dynamique au développement économique et sera profitable à l’ensemble de la région », souligne Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.

« Je remercie toutes les personnes qui ont soumis leur candidature et je remercie également Jean-Bernard Émond pour son initiative et pour son apport général au développement régional », conclut le préfet.

L’organisme aura pour mission de stimuler la croissance et la diversification économique dans le but d’être un générateur de projets et de prospérité pour tout le territoire.