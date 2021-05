Agriculture durable : Suivez « La Route des sols en santé »

La Fédération de l’UPA Montérégie, en partenariat avec Stratégie bioalimentaire Montérégie, lance son projet « La Route des sols en santé ». Tout au long de l’année 2021, une cinquantaine de productrices et de producteurs agricoles ambassadeurs seront valorisés pour leurs bonnes pratiques de conservation des sols.

Un investissement de plus de 67 000 $ permettra de valoriser leur travail et de sensibiliser les producteurs désireux d’intégrer ces bonnes pratiques sur leurs fermes. Ce projet est financé par l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets structurants 2018-2022 en Montérégie.

« La terre est à la base de la productivité et de la rentabilité des entreprises agricoles. Un sol en santé et fertile signifie l’abondance des récoltes. De nos jours, plus que jamais, l’achat local a sa signification. Pour avoir des aliments sains, de qualité et savoureux, il faut passer inévitablement par des sols en santé. Je suis fier de cette initiative qui fera rayonner nos agricultrices et agriculteurs en Montérégie, si nombreux à prendre soin de la terre qui nous nourrit », déclare Jérémie Letellier, producteur de grains et président de la Fédération de l’UPA Montérégie.

Actions de valorisation et d’éducation

En collaboration avec les syndicats locaux et les clubs-conseils de la Montérégie, les producteurs ambassadeurs seront identifiés et mis en valeur tout au long de l’année. Le rayonnement des fermes ambassadrices sera rendu possible grâce au développement d’une carte interactive qui permettra de consulter la fiche descriptive des différentes pratiques de conservation des sols réalisées sur ces fermes, et même de visionner des vidéos des producteurs innovants.

Afin de soutenir les producteurs vers l’implantation de nouvelles pratiques de conservation des sols au sein de leurs entreprises, des ateliers de mentorat virtuels seront offerts par des agriculteurs-ambassadeurs pour des producteurs désireux d’intégrer ces innovations sur leurs fermes.

Finalement, il sera possible de réellement parcourir « La Route des sols en santé » grâce à des panneaux identifiant les fermes ambassadrices situées sur tout le territoire de la Montérégie.

Les retombées attendues pour ce projet sont :

• Une augmentation des superficies en pratiques de conservation des sols en Montérégie;

• Le développement d’un réseau de producteurs interpellés par les questions de santé des sols;

• La croissance de l’intérêt populaire à l’égard des bonnes pratiques agroenvironnementales (conservation des sols);

• La valorisation et le rayonnement des producteurs innovateurs.