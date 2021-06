Un nouveau chef de son chez Azimut diffusion

La directrice générale et artistique d’Azimut diffusion, Madame Marie-Josée Bourbonnais, annonce la nomination de Monsieur Louis-Philippe Cyr à titre de chef son.

Monsieur Louis-Philippe Cyr est un technicien d’expérience, spécialisé en sonorisation. Il a complété l’attestation d'études collégiales (AEC) Sonorisation et Enregistrement, dorénavant libellé Création Sonore Multimédia, au Cégep de Drummondville en 2011.

Il est propriétaire du studio de production musicale Long Play Studio. Il assure la technique de scène et la sonorisation d’événements au sein d’équipes techniques partout au Québec depuis plus de 13 ans. Il cumule également plus de dix ans d’expérience à titre de sonorisateur chez Azimut diffusion. D'après Azimut diffusion, sa connaissance du milieu, ses compétences et son dévouement, ont fait de lui la personne toute désignée pour combler le poste de chef son.

Cette nomination consolide la place de Monsieur Cyr au sein de l’organisme en lui conférant un poste permanent chez Azimut diffusion.