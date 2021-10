Avis de nomination chez Azimut diffusion

Le conseil d’administration d’Azimut diffusion annonce la nomination d’Alain Larouche au titre de directeur général et artistique par intérim. Monsieur Larouche succèdera donc à Marie-Josée Bourbonnais et entrera en poste le 1er novembre 2021.

Diplômé d’un baccalauréat en sciences en 1986 et d’une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information de l’Université de Montréal en 1990, Monsieur Alain Larouche compte plus de 25 ans d’expérience dans le milieu des bibliothèques, dont 18 en tant que chef de division.

Dans ces années, il a travaillé pour plusieurs villes notoires dont Sorel-Tracy pendant 15 ans. Récemment devenu enseignant suppléant, le moment était tout indiqué pour Monsieur Larouche de prendre la direction générale d’Azimut. Ses années d’expérience en tant que gestionnaire d’un organisme culturel et sa connaissance de la région font de lui le candidat idéal pour relever ce défi.