Tous les foyers du Québec seront branchés à Internet haute vitesse en septembre 2022

Le gouvernement du Québec a annoncé en conférence de presse que tous les foyers sans exception au Québec seraient branchés à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. Pour ce faire, le volet Éclair III est lancé avec une enveloppe de 150 millions de dollars.

Cette dernière étape a pour but de couvrir les domiciles très isolés ou qui n’étaient pas encore répertoriés sur les cartes. L’adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger explique que cela vise aussi ceux qui ne sont pas branchés encore à la fibre optique. De plus, ils travailleront sur le rehaussement des infrastructures déjà en place pour atteinte la vitesse jusqu’au Giga bit.

« Lorsqu’on a pris le dossier en main, il y avait une estimation de 340 000 foyers au Québec qui n’étaient pas branchés. On n’avait aucune idée où ils étaient situés », indique M.Bélanger.

Maintenant, il en resterait entre 15 000 à 30 000 à connecter d’ici l’automne 2022. En mars, des premiers contrats avaient été octroyés, mais on parle de déployer 70 000 km de fibre qui correspond à deux fois le tour de la Terre. Le gouvernement est assez sûr de livrer à la date prévue ayant demandé aux fournisseurs de commander tout de suite le matériel.

Pour le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, André Lamontagne, il est plus que primordial que tous les Québécois soient branchés rapidement : « Ça fait des années qu’on sait, qu’au Québec, que les citoyens, les entreprises qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse, ultimement plus le temps passe, plus c’est des citoyens de deuxième classe, plus c’est des entreprises de deuxième classe. La pandémie nous a démontré encore à quel point d’avoir accès à Internet haute vitesse est vitale. »

À ce jour, le gouvernement du Québec a investi 1,3 milliard de dollars afin d’accélérer le branchement d’ici l’automne prochain. C’est le 22 mars de cette année, en collaboration avec le gouvernement du Canada, que l’Opération haute vitesse a été lancée. Le Québec affichera le plus haut taux de connectivité au Canada avec un pourcentage de plus de 99 %.