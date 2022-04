Les propriétaires d'une ferme à Sainte-Victoire-de-Sorel gagne un prix pour un projet exceptionnel

Les propriétaires Maude et Renaud Péloquin de la Ferme Ste-Victoire inc. à Sainte-Victoire-de-Sorel ont remporté le prix Projet exceptionnel au 9e Gala Agristars de la grande Montérégie.

Ils ont consacré 5,5 ha à la création de services écosystémiques sur leurs terres agricoles avec l’aide de différents partenaires. Le projet qu’ils ont mis en place à la ferme est un travail de longue haleine et il aura fallu plusieurs années aux deux propriétaires pour l’amener au niveau d’exceptionnel.

Depuis 2018, Maude et Renaud Péloquin aménagent des bandes riveraines élargies, bien au-delà de la réglementation en vigueur dans leur secteur, avec des arbustes, des herbacées et des structures pour la faune. En 2021, ils ont complété leur projet en aménageant d’autres secteurs le long des cours d’eau en implantant de nouvelles bandes riveraines élargies de plus de 8 mètres. C’est maintenant presque l’entièreté des cours d’eau qui longent leurs terres, pour une superficie totale de 5,5 ha, qui sont consacrés à favoriser tant la biodiversité, l’amélioration de la qualité de l’air et l’amélioration de la qualité de l’eau au bénéfice de toute la collectivité.