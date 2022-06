Le Québec fait partie des trois pôles majeurs des effets visuels

Les studios d’animation du Québec seront à l’honneur pendant la première édition de CAFÉ où des talents de renommée mondiale des effets visuels et de l’animation seront réunis, les 7 et 8 juin, pour partager leurs savoirs et leurs expériences sur plusieurs des plus grandes productions cinématographiques et télévisuelles des dernières années.

Le film Dune, de Denis Villeneuve, avec l’Oscar des meilleurs effets visuels cette année, sera à l’honneur avec une conférence consacrée à la création de son univers visuel.

Disney présentera également une conférence exclusive sur la collaboration culturelle ayant permis de créer Encanto, gagnant pour sa part de l’Oscar du meilleur film d’animation en 2022.

Créé par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et produit par Productions Kaliko, CAFÉ aura lieu les 7 et 8 juin prochains au Centre des sciences de Montréal. Cet événement est notamment rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Plaque tournante des effets visuels

Avec Londres et Los Angeles, le Québec est l’un des trois plus grands pôles mondiaux en effets visuels, et est reconnu dans le monde entier pour son expertise et son talent exceptionnel.

Avec plus de 200 projets chaque année, c’est près d’une quarantaine de studios basés ici qui travaillent sur les plus grands films et séries du monde. En 2021, l’industrie représentait, selon les données du BCTQ, plus de 6 000 emplois et 950 millions de dollars de retombées économiques locales. L’industrie connaît depuis les 10 dernières années une croissance exponentielle, avec une croissance annuelle moyenne de 33 %.

De Star Wars à Spider Man

Le studio Hybride, reconnu pour avoir travaillé sur les effets visuels des derniers films et séries de la saga Star Wars, présentera une conférence dédiée à la création des différents droïdes, robots et créatures de l’univers.

Rodeo FX fera découvrir comment les artistes des effets pratiques réalisent des visuels invisibles (sang, fumée, feu…) qui s’intègrent aux séquences de vos productions préférées. Et le studio originaire du Royaume-Uni, Framestore, dévoilera les secrets de la séquence « Dimension miroir » du film Spider-Man : No Way Home, qui a fait un triomphe au box-office et fut nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleurs effets visuels de l’année.

Entre l’artistique et la technique

Parmi les contenus dédiés à l’animation, Squeeze Animation Studios, entreprise québécoise, dédiera une conférence à son projet « Cracké – La famille s’éclate », distribué partout dans le monde, et s’attardera, plus particulièrement, au sujet de la création d’une signature d’animation qui se démarque par son style, sa qualité et son efficacité, tout en composant avec les contraintes de production d’une série télé.

Cinesite et Reel FX, parmi les deux plus gros studios d’animation au monde, consacreront, quant à eux respectivement une conférence à la réalisation de Riverdance (récompensé par un Grammy, top 10 sur Netflix), et une conférence dédiée au processus d’intégration de la nouvelle technologie VCAM et Unreal Engine dans un pipeline de production d’animation.

Multiples lieux d’échanges

Un après-midi complet de la programmation sera consacré à des contenus liés à la recherche et au développement.

En collaboration avec le CDRIN et SYNTHÈSE Pôle Image Québec, une scène d’argumentaire sera mise en place afin de permettre aux chercheurs universitaires, entreprises et fournisseurs de services de présenter leurs projets en innovation.

En parallèle, les étudiants du domaine pourront obtenir des avis des professionnels sur leur démo lors d’une activité présentée par l’École des arts numériques, de l’animation et du design de l’Université du Québec à Chicoutimi (NAD-UQAC). Enfin, un événement de maillage présenté par SYNTHÈSE entre le secteur de l’éducation et l’industrie, feront également partie de la programmation et permettront à tous les participants de poursuivre les discussions suscitées au cours de ces nombreuses activités.

Les détails de la programmation sont sur le site cafe-vfx.com

Les industries des effets spéciaux et de l’animation en quelques chiffres :