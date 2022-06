Québec confirme la mise en œuvre du plan d’action pour la relance du centre-ville de Sorel-Tracy

Le gouvernement du Québec confirme la mise en œuvre du plan d’action de la Ville de Sorel-Tracy pour la relance de son centre-ville. Ce plan comprend la mise en place d’un programme d’aide à l’implantation d’entreprises commerciales, l’ajout d’espaces verts et de mobiliers permanents ainsi que la tenue de séances de concertation. Les aménagements embelliront les points d’accès du centre-ville, le quai Richelieu et la rue de la Reine.

Rappelons que le gouvernement du Québec a prévu une enveloppe de 25 millions de dollars dans le cadre du budget 2021-2022 pour favoriser le retour des travailleurs dans certains centres-villes et soutenir les entreprises. De ce montant, 800 000 $ ont été versés à la Ville de Sorel-Tracy.

« La reprise économique s’accélère au Québec. Notre gouvernement continue d’offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d’avant la pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants; ils doivent pouvoir redémarrer leurs activités et fonctionner à plein régime le plus rapidement possible. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie