Projet pilote d'hydrogéomorphologie de l'amont de la première rivière Pot au Beurre

Une analyse hydrogéomorphologique se déroule présentement dans le bassin versant de la rivière Pot au Beurre afin de caractériser les cours d’eau agricoles en fonction de leur débit, de leur forme et des types de sols environnants.

Les informations recueillies permettront de proposer des solutions novatrices dans l’aménagement des cours d’eau afin de retarder le plus possible les travaux d’entretien de la MRC, le tout dans un contexte d’intensification des précipitations à prévoir dans l'avenir, gracieuseté des changements climatiques.

En mars dernier, les productrices et producteurs agricoles exploitant des terres dans le secteur ont été invités à partager leurs connaissances du territoire. Cette rencontre a permis aux experts de cibler les secteurs problématiques, notamment en raison de l'érosion, des inondations fréquentes ou encore de ponceaux inadéquats.

Une série de visites de ces secteurs identifiés comme problématiques a été réalisée, durant la semaine du 6 juin, par un expert en hydrogéomorphologie accompagné par les producteurs touchés et un employé de la Fédération de l’UPA de la Montérégie. Ces visites ont donné lieu à d’intéressantes discussions sur les problématiques des cours d’eau ainsi que sur les solutions à envisager. L’équipe de projet a été enchantée par les rencontres humaines et les échanges inspirants qui ont eu lieu avec les productrices et producteurs impliqués.

Ce projet d’innovation agricole s’inscrit dans l’Initiative des laboratoires vivants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. La Confédération de l’UPA, avec la collaboration de ses partenaires, incluant la Fédération régionale de l’UPA de la Montérégie, joue un rôle de leader dans le cadre des activités de recherche au Québec.