Un projet interrégional de transfert de connaissances sur les coulées agricoles est lancé

La Fédération de l’UPA de la Montérégie annonce qu’elle pilotera le projet interrégional de transfert de connaissances sur les bonnes pratiques d’aménagement et de valorisation des coulées agricoles.

Ce nouveau projet vise, d’une part, à augmenter les superficies agricoles aménagées favorables à la biodiversité dans les trois régions administratives du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Montérégie. Il vise également à produire et diffuser des outils relatifs à l'aménagement et à la valorisation de différents types de coulées agricoles qui sont voués à être utilisés à l’échelle de la province.

Trois sous-comités composés d’experts de tous horizons ont d’ailleurs été formés afin de se pencher sur les différents aménagements à favoriser en fonction des différents critères géomorphologiques de ces secteurs.

C’est près de 335 000 $ qui sera investi par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le cadre du programme Prime Vert afin de réaliser une série d’activités telles que l'aménagement de coulées agricoles, l’organisation de visites des sites aménagés, la conception d’un guide décisionnel documentant différents types d'aménagements possibles, la rédaction de fiches techniques faisant la promotion de différents types d'aménagements, ainsi que la production des capsules vidéo. Le coût total du projet sur 3 ans est estimé à 372 000 $.

Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le cadre du programme Prime Vert.