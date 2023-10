La concurrence a diminué au Canada depuis 20 ans, mais pas les marges bénéficiaires

Le Bureau fédéral de la concurrence affirme que les profits et les marges bénéficiaires des entreprises ont augmenté au cours des deux dernières décennies au Canada, pendant que la concurrence, elle, diminuait.

Le bureau a publié jeudi une analyse de l'évolution de la concurrence entre les secteurs au Canada entre 2000 et 2020.

Le rapport révèle que la concentration a augmenté dans les industries déjà les plus concentrées, et que le nombre d’industries «fortement concentrées» a aussi augmenté.

Les grandes entreprises font face à moins de concurrence de concurrents plus petits, et moins de nouvelles entreprises se taillent une place dans ces marchés de plus en plus concentrés, constate l'agence fédérale.

Le Bureau de la concurrence a également constaté que les profits et les marges bénéficiaires ont tous deux augmenté dans l’ensemble depuis 20 ans. De plus, ces augmentations étaient généralement plus importantes pour les entreprises qui réalisaient déjà des profits et des marges plus élevés.

Selon le commissaire Matthew Boswell, le rapport souligne encore une fois la nécessité de moderniser les lois canadiennes sur la concurrence «et d’adopter une approche pangouvernementale de promotion de la concurrence».

La Presse Canadienne