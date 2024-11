Risque de grève aux Postes: des discussions, mais pas d'entente

MONTRÉAL — La fin de semaine intensive de négociation aux Postes n'a toujours pas permis de dénouement. Aucun avis de grève n'a encore été transmis, mais le risque demeure.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes est en position légale de déclencher une grève depuis le 3 novembre. Ses membres ont déjà approuvé un tel mandat dans une proportion de plus de 95 %.

Postes Canada et le syndicat ont négocié toute la fin de semaine dernière dans l'espoir de parvenir à une entente sur le renouvellement des conventions collectives, en vain, ont confirmé les deux parties.

Postes Canada affirme que «le syndicat résiste au changement» qu'il doit apporter pour assurer l'avenir du service postal, notamment la livraison de colis sept jours sur sept et à coût abordable.

Le syndicat confirme que l'employeur requiert plus de «flexibilité» de la part des travailleurs pour livrer les colis la fin de semaine et au plus bas coût possible. Il précise que les parties ont aussi discuté de l'assurance invalidité de courte durée et des congés, durant la fin de semaine dernière.

Le STTP prévient toutefois que «s'il n'y a pas de réel progrès à la table de négociation, nous n'hésiterons pas à passer à l'étape suivante».

Le syndicat compte 55 000 membres dans l'ensemble du pays. Au Québec, il est affilié à la FTQ.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne