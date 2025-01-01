Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fin de la grève

Air Canada:ils «nous ont sous-estimés» et on a «mis notre pied à terre» — SCFP-Québec

durée 15h00
19 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'entente de principe survenue in extremis entre Air Canada et le SCFP démontre que «le gouvernement fédéral et la direction d'Air Canada nous ont sous-estimés», ont sous-estimé le mouvement syndical et ont sous-estimé les 10 000 agents de bord qui ont «mis leur pied à terre», affirme le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney.

Le Syndicat canadien de la fonction publique, qui est affilié à la FTQ au Québec, représente les agents de bord d'Air Canada. Ceux-ci ont conclu une entente de principe, tôt mardi matin, après l'intervention de la ministre fédérale de l'Emploi, qui a imposé l'arbitrage, ce qui mettait fin au conflit, et l'intervention du Conseil canadien des relations industrielles, qui avait déclaré la grève illégale.

Qu'est-ce qui a fait qu'une entente de principe a pu survenir, dans un contexte aussi tendu et envenimé? «On a mis notre pied à terre et on s'est fait respecter comme organisation syndicale», a répondu d'emblée M. Gloutney, en entrevue.

Comme les présidents de centrales syndicales du Québec, le président du SCFP-Québec craint que d'autres syndicats subissent le même traitement que les agents de bord sur la scène fédérale, avec la nouvelle loi au Québec qui limite les effets des grèves et lock-out. Il reproche au gouvernement Legault d'avoir «voulu partir en guerre avec nous» avec cette nouvelle loi.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une entente de principe conclue entre Air Canada et ses agents de bord

Publié à 9h00

Une entente de principe conclue entre Air Canada et ses agents de bord

Le syndicat qui représente les agents de bord d'Air Canada annonce qu'une entente de principe a été conclue avec la partie patronale, de sorte que la grève de ses membres prend fin. Plus de détails à venir.

LIRE LA SUITE
Air Canada: FTQ et CSQ voient un parallèle avec la loi de Boulet

Publié hier à 18h00

Air Canada: FTQ et CSQ voient un parallèle avec la loi de Boulet

Les présidents de la FTQ et de la CSQ craignent que des syndicats du Québec vivent bientôt le même traitement que les agents de bord d'Air Canada présentement, avec la loi que vient de faire adopter le ministre du Travail, Jean Boulet. La loi québécoise, adoptée en mai dernier, limite les effets d'une grève ou d'un lock-out. Entre autres, elle ...

LIRE LA SUITE
Les agents de bord d'Air Canada poursuivent leur grève malgré l'intervention d'Ottawa

Publié hier à 9h00

Les agents de bord d'Air Canada poursuivent leur grève malgré l'intervention d'Ottawa

La journée de lundi s'annonce encore une fois chaotique pour les voyageurs, alors que le conflit de travail entre Air Canada et le syndicat représentant ses agents de bord se poursuit. Les agents de bord, représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), restent sur les piquets de grève pendant la bataille concernant ...

LIRE LA SUITE