Le CCCD exhorte le gouvernement fédéral à intervenir dans la grève à Postes Canada

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) exhorte le gouvernement fédéral à intervenir dans la grève des postes qui, selon l'organisation, a des «effets désastreux» sur les détaillants.

L'organisation, qui représente 54 000 commerces, a souligné mardi que l'arrêt de travail à Postes Canada rend plus difficile pour les détaillants de répondre aux besoins des clients et de rester en affaires.

«Le secteur de la distribution sait que la meilleure entente de travail est négociée entre les deux parties, mais ce n'est pas le cas ici, et il est temps de mettre fin à cette grève», a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du CCCD, dans un communiqué.

La grève de plus de 55 000 travailleurs de Postes Canada est entrée dans sa 19e journée mardi, alors que la période de magasinage du Vendredi fou et du Cyberlundi touchait à sa fin.

Postes Canada a affirmé lundi qu'elle attendait la réponse du syndicat à un cadre qu'elle a présenté au cours du week-end pour conclure des accords négociés.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a examiné la proposition et a constaté que Postes Canada s'est rapprochée de la position du syndicat sur certaines questions, tout en estimant que le cadre «est loin d'une entente que les membres peuvent ratifier».

L’un des points de friction a été la volonté d’ajouter la livraison le week-end, le syndicat et Postes Canada ne s’étant pas entendus sur la façon dont le déploiement devrait se dérouler.

«En attendant, des milliers de détaillants et des millions de consommateurs en paient le prix», a déclaré Mme Brisebois, soulignant que les entreprises utilisent le service postal pour expédier les commandes aux clients, distribuer des dépliants et parfois même demander ou obtenir des paiements des fournisseurs.

La grève a été d'autant plus perturbatrice pour les détaillants qu'il s'agit de la saison la plus chargée de l’industrie, lorsque les ventes ont tendance à être plus élevées parce que les Fêtes approchent et que les entreprises s’efforcent de régler leurs comptes pour l’année.

Une entreprise de services de comptabilité de l’Alberta a déclaré à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) qu’elle avait des fonds bloqués au bureau de poste, car les créances de la boutique sont toutes envoyées par la poste par les compagnies d’assurance.

Aussi, la FCEI a indiqué qu’un fournisseur de semences de l’Île-du-Prince-Édouard qui utilise Postes Canada depuis 86 ans n’a pas été en mesure de distribuer 270 000 catalogues.

«Plutôt que d'espérer une augmentation de ses revenus, (l'entreprise) doit maintenant faire face à des frais d'entreposage substantiels pour le grand volume de documents imprimés et affirme que les commandes pour Noël seront faibles», a soutenu la FCEI.

Des services de livraison indisponibles ou trop coûteux

Pour faire face à la situation, certaines entreprises ont encouragé les gens à faire leurs achats en personne et ont proposé des retraits en magasin pour les commandes en ligne.

D'autres envisageaient des services de livraison de rechange, mais ont constaté qu'ils étaient plus coûteux que ceux de Postes Canada.

«En raison de la durée de cette grève, les autres services de livraison ne sont pas disponibles ou sont trop coûteux, ce qui signifie que les envois ne parviennent pas aux entreprises, aux magasins ou aux clients à temps pour les Fêtes de fin d'année», a fait valoir Mme Brisebois.

Il y a deux semaines, le fabricant de collants montréalais Sheertex a indiqué à ses clients que les autres services de livraison étaient surchargés de commandes et avaient mis en place «des prix de pointe importants» sur les expéditions.

- Avec des informations de Rosa Saba

Tara Deschamps, La Presse Canadienne