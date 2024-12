La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 3¼ %

La Banque du Canada a annoncé ce matin qu'elle abaisse le taux directeur de 50 points de base, pour le faire passer à 3¼ %.

Il s'agit de la cinquième diminution consécutive depuis le début de l'année.

Dans le communiqué, les dirigeants de l'institution estiment que l’économie mondiale évolue de manière généralement conforme à la prévision dans leur rapport sur la politique monétaire d’octobre.

Aux États-Unis, l’économie continue d’afficher un dynamisme généralisé, la consommation étant robuste et le marché du travail, solide. L’inflation américaine demeure stable, mais certaines pressions sur les prix persistent.

Dans la zone euro, des indicateurs récents laissent entrevoir une croissance plus faible. En Chine, les politiques récemment mises en place, combinées aux fortes exportations, soutiennent la croissance, mais les dépenses des ménages restent modérées. Les conditions financières mondiales se sont assouplies et le dollar canadien s’est déprécié en raison de la vigueur généralisée du dollar américain.

Au Canada, la croissance économique s’est établie à 1 % au troisième trimestre, légèrement sous la projection d’octobre de la Banque, et elle devrait également être plus modeste que prévu au quatrième trimestre. Les investissements des entreprises, les stocks et les exportations ont tiré la croissance du produit intérieur brut (PIB) vers le bas au troisième trimestre.

En revanche, les dépenses de consommation et l’activité sur le marché du logement ont remonté, ce qui semble indiquer que les taux d’intérêt plus bas commencent à stimuler les dépenses des ménages, évalue la Banque.

Par ailleurs, le taux de chômage a monté à 6,8 % en novembre, l’emploi ayant continué de progresser plus lentement que la population active. La croissance des salaires a montré des signes de ralentissement, mais elle demeure élevée par rapport à celle de la productivité.

Inflation

La Banque signale qu'«un certain nombre de mesures de politique publique annoncées récemment auront un effet sur les perspectives d’inflation et de croissance à court terme au Canada.»

À cet effet, on cite notamment la suspension temporaire de la TPS sur certains produits de consommation, les paiements uniques aux particuliers et les modifications apportées aux règles de financement hypothécaire, qui auront une incidence sur la dynamique de la demande et de l’inflation. «La Banque fera abstraction des effets temporaires de ces mesures et se concentrera sur les tendances sous-jacentes pour guider ses décisions de politique monétaire», est-il indiqué dans le communiqué de presse.

De plus, la possibilité que la prochaine administration américaine impose de nouveaux droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis a accru l’incertitude et brouillé les perspectives économiques.

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) se situe à environ 2 % depuis l’été. Elle devrait se maintenir autour de la cible de 2 % en moyenne durant les deux prochaines années.

La prochaine date d’établissement du taux directeur sera le 29 janvier 2025.