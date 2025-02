DÉPS aux côtés des entreprises impactées par les tarifs américains

Malgré le sursis de 30 jours annoncé, hier, avant l'imposition des tarifs douaniers par les Américains, plusieurs organismes veulent soutenir les entreprises qui pourraient éventuellement être touchées. Celles de la MRC de Pierre-De Saurel peuvent compter sur Développement économique Pierre-De Saurel (DÉPS) qui suit la situation de près et déploie des actions dans ce sens, particulièrement dans les secteurs clés de la métallurgie et de l’agroalimentaire.

La région de Sorel-Tracy ne fait pas bande à part disposant d'une économie diversifiée où plusieurs entreprises exportatrices dépendent du marché américain. On craint que les nouvelles barrières tarifaires augmentent les coûts d’exploitation et affectent la compétitivité de certaines industries.

« Nous sommes à pied d’œuvre pour évaluer les impacts concrets de ces mesures et déterminer les entreprises les plus vulnérables. Notre priorité est d’offrir des solutions adaptées : accès aux mesures d’aide, stratégies de réduction des coûts, diversification des marchés et mise en relation avec d’autres acteurs économiques », explique David Plasse, directeur général du DÉPS.

Une région résiliente qui sait s’adapter

Dans ce contexte d’incertitude, le DÉPS assure qu'il travaille activement pour orienter les entrepreneurs vers les meilleures stratégies afin de minimiser l’impact de ces nouvelles mesures et sécuriser leur croissance.

« Malgré le sursis, nous pensons qu’il est primordial de se préparer. Il est essentiel pour nos entreprises de se démarquer par leur ingéniosité, leur efficacité et leur capacité à s’adapter à un contexte commercial en mutation. Nous encourageons les entrepreneurs à nous contacter afin d’évaluer ensemble les options possibles », ajoute Jean-François Leblanc, directeur général adjoint du DÉPS.

Un appel à la mobilisation des entreprises

Le DÉPS invite les entreprises de tous secteurs à contacter son équipe de conseillers aux entreprises. Ceux-ci sont disponibles pour offrir un accompagnement personnalisé et gratuit, quelle que soit la nature du défi rencontré.