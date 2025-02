Première rencontre du comité régional pour évaluer l’impact des tarifs américains

Un comité régional composé de plusieurs organismes et instances a été formé pour la MRC de Pierre-De Saurel pour évaluer les impacts potentiels des tarifs douaniers américains sur les entreprises de la région. Il servira à identifier des pistes d'action pour soutenir les entrepreneurs.

Ce comité regroupe Développement économique Pierre-De Saurel (DÉPS), la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST), le député provincial, Jean-Bernard Émond, le député fédéral, Louis Plamondon, la SADC Pierre-De Saurel, la Ville de Sorel-Tracy, la MRC de Pierre-De Saurel ainsi que des entrepreneurs de la région. Son objectif est de brosser un portrait précis des entreprises qui pourraient être affectées, tant au niveau de l’exportation que de l’importation, et d’anticiper les mesures à mettre en place.

Un accompagnement pour les entreprises concernées

« Nous savons que l’incertitude entourant ces tarifs crée beaucoup d’inquiétude pour nos entreprises locales. Notre priorité est donc d’aller directement à leur rencontre, de les écouter et de bien comprendre leurs défis, qu’ils concernent l’exportation vers les États-Unis ou l’approvisionnement en matières premières et en produits américains. Nous voulons obtenir un portrait clair de la situation afin de mieux les soutenir et de les accompagner dans cette période d’incertitude », explique David Plasse, directeur général de Développement économique Pierre-De Saurel.

Le comité analysera les résultats de cette démarche afin de proposer des recommandations aux instances concernées et d’évaluer les actions à prendre pour soutenir les entreprises locales.

Un suivi auprès des entreprises de la région

Les entreprises de la MRC de Pierre-De Saurel qui se sentent concernées par d’éventuels tarifs douaniers américains sont invitées à communiquer avec le DÉPS pour obtenir du soutien et de l’information : [email protected]