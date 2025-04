Le 27e Défi OSEntreprendre de la MRC de Pierre-De Saurel dévoile ses lauréats

C’était le 2 avril, au Club de golf Les Dunes, qu’a eu lieu le 27e Gala du Défi OSEntreprendre – échelon local pour la MRC de Pierre-De Saurel, sous la présidence d’honneur de Renaud Millette, président de Sortrac.

En présence de nombreux invités du milieu socioéconomique, cet événement annuel met en lumière les entreprises qui se sont démarquées dans les volets de la Création d’entreprise et Faire affaire ensemble.

Volet Création d’entreprise – échelon local

Le volet Création d’entreprise offre l’occasion aux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de valider leur projet, d’afficher leur positionnement, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion. Ce volet s’est déployé cette année sur trois catégories, témoignant de la diversité et de la vitalité entrepreneuriale de notre région :

Services aux entreprises Entreprise inscrite et lauréate : MekCloud

Services aux individus Entreprises inscrites : AP-Dance et Chez Florent Entreprise lauréate : Chez Florent

Commerce Entreprises inscrites : Les Fripouilles, LH Boutique Équestre, Larguer les Amar,

Empire-BOP, Chez Gaïa Espace Canin. Entreprise lauréate : LH Boutique Équestre



Volet Faire affaire ensemble – échelon local

Le volet Faire affaire ensemble met en lumière les entreprises qui adoptent des pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois.

Entreprise inscrite et lauréate : Recyclo-Centre

Volet Réussite inc.

Ce volet permet aux entrepreneurs de faire le bilan de leur parcours, plus de 5 ans après une première participation au volet Création d’entreprise, et d’inspirer d’autres personnes en partageant leur aventure entrepreneuriale qui conjugue valeurs, perspective et santé financière. Il n’y a pas de sélection à l’échelon local pour ce volet. La candidature passe directement à l’échelon régional-Montérégie.

Entreprise locale inscrite pour le régional : Le Phare Santé

Mention spéciale Coup de cœur du jury « Stratégie & Valeurs ESG »

Le jury local a décerné une mention spéciale « Coup de cœur – Stratégie & Valeurs ESG » à une entreprise qui s’est démarquée par l’exemplarité de ses pratiques en matière de développement durable et de responsabilité sociale. Parmi toutes les candidatures reçues, c’est l’entreprise Recyclo-Centre inc. qui a su toucher le jury et mériter cette reconnaissance bien particulière, remise à l’échelon local de la MRC de Pierre-De Saurel. Une distinction pleinement méritée !

L’importance de savoir persévérer

Le Défi OSEntreprendre, c’est bien plus qu’un grand mouvement québécois. C’est une célébration de l’audace, du travail acharné et de la passion de celles et ceux qui choisissent de bâtir l’avenir ici, dans la MRC de Pierre-De Saurel.

Ainsi, le président d’honneur, Renaud Millette, y est allé d’un témoignage inspirant en termes de fierté entrepreneuriale, de vision et de persévérance, lui-même ayant remporté le prix Réussite inc. à l’échelon régional en Montérégie lors de l’édition précédente : « C’est une belle preuve que la persévérance, même à travers les années plus difficiles où il serait plus simple d’abandonner, reste la meilleure façon de réussir à dépasser nos objectifs ».

Les prochaines étapes

Les lauréats locaux accèdent maintenant à la présélection régionale – Montérégie, qui se déroulera du 10 au 14 avril 2025. Le Gala régional-Montérégie aura lieu le 24 avril à Saint-Constant.