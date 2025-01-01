Nous joindre
Postes Canada et le syndicat retournent à la table de négociations

durée 12h00
15 août 2025
Par La Presse Canadienne

Postes Canada et le syndicat représentant 55 000 travailleurs et travailleuses des postes retournent vendredi à la table de négociations.

Cela fait deux semaines que les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont rejeté les dernières offres de l'employeur par un vote majoritaire.

Après plus d'un an et demi de négociations, les deux parties ont rencontré des médiateurs fédéraux mardi et d'autres rondes de négociations sont prévues vendredi et lundi.

Les plus récentes offres de la société d'État, datant de la fin mai, comprenaient des augmentations salariales d'environ 13 % sur quatre ans et une restructuration visant à embaucher des travailleurs à temps partiel.

Postes Canada dit attendre avec impatience de recevoir une réponse complète du syndicat qui répond aux défis importants et croissants auxquels le service postal est confronté.

Entre-temps, le syndicat maintient son interdiction nationale des heures supplémentaires.

Craig Lord, La Presse Canadienne

