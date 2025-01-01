Rio Tinto Fer et Titane ferme une usine de poudres, en grève, à Sorel-Tracy

Rio Tinto Fer et Titane annonce la fermeture, d'ici la fin de l'année, de son usine de poudres métalliques de Sorel-Tracy, entraînant ainsi la perte de 210 emplois.

Cette usine est présentement touchée par une grève de 180 travailleurs, membres du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ.

L'usine de poudres métalliques est l'une des six usines du vaste complexe métallurgique et de minéraux critiques de Sorel-Tracy, qui compte 1400 travailleurs.

En entrevue jeudi, le directeur exécutif de Rio Tinto Fer et Titane, Jean-François Gauthier, a attribué la fermeture de cette usine au déclin du marché des poudres métalliques, qui servent principalement à des pièces pour les moteurs à combustion dans l'industrie automobile. La transition de l'industrie automobile vers l'électrique a affecté les ventes.

La grève, qui a cours depuis le 10 juillet, a ensuite accéléré le déclin des ventes, alors que les concurrents ont cherché à accaparer des parts de marché, a expliqué M. Gauthier.

De son côté, le syndicat des Métallos a exprimé sa déception. «Nous allons veiller au grain pour que les droits des travailleurs(ses) soient respectés dans le processus. C’est une situation très difficile pour les travailleurs(ses) et nous déplorons la façon de faire de la compagnie, qui prend prétexte de la grève pour motiver sa décision d’affaires», a commenté le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne