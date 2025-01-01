Construction: année record en 2025 et excellentes perspectives pour 2026

Après une année record en 2025, l'industrie de la construction au Québec devrait connaître encore une activité soutenue en 2026.

Dans son rapport dévoilé lundi, la Commission de la construction du Québec (CCQ) précise que 216 millions d'heures de travail ont été enregistrées en 2025, et ce, malgré le contexte d'incertitude économique. Il s'agit d'une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, lorsque 210,9 millions d'heures avaient été enregistrées.

Trois sous-secteurs de l'industrie de la construction ont connu une augmentation de leur activité, soit l'industriel, le résidentiel et l'institutionnel-commercial.

Seul le sous-secteur génie civil et voirie a connu un recul en 2025, mais ceci après avoir connu un sommet en 2024.

Pour l'année qui vient, la CCQ prévoit une activité soutenue dans l'industrie en général, mais légèrement moins active que 2025, soit 213,3 millions d'heures de travail.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne