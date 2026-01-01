Hydro-Québec a réalisé un bénéfice net de 2,9 G$ en 2025, en hausse de 9 %

Hydro‑Québec rapporte un bénéfice net de 2,9 milliards $ en 2025, soit une hausse de 9 % par rapport au bénéfice net de 2024.

La contribution de la société d’État au trésor public de la province s’est élevée à 4,4 milliards $, y compris un dividende de 2,2 milliards $ qui sera versé au gouvernement.

Il faut cependant préciser que ce résultat a été gonflé par la vente de sa participation de 20 % dans Innergex pour 256 millions $. Sans cette vente, le bénéfice net se serait situé à 2,650 milliards, soit un montant presque identique et même légèrement inférieur à celui de 2,663 milliards $ en 2024.

Parallèlement, la société d’État a poursuivi ses investissements à hauteur de 7,8 milliards $ et évalue sa contribution au PIB du Québec à 26,1 milliards $.

Demande record à cause du froid

Le froid qui a marqué la fin de l’hiver dernier et le début de cet hiver-ci soit lors du premier et du quatrième trimestre de 2025 a généré un record de ventes, soit tout près de 185 térawatts/heure (TWh), en hausse de 4 % par rapport à l’année précédente.

Hydro-Québec est cependant toujours aux prises avec une faible hydraulicité, soit une quantité d’eau sous le niveau optimal dans ses réservoirs, une situation qui perdure depuis 2023 et qui a fait en sorte qu’Hydro a importé davantage d’électricité qu’elle n’en a exporté durant l’exercice financier 2025. Cependant, l’électricité d’Hydro a été vendue beaucoup plus chère en 2025, de sorte que même si les exportations ont diminué, passant de 15,1 TWh à 11,8 TWh, les revenus tirés de l’exportation ont augmenté de 200 millions $, passant de 1,5 milliard $ en 2024 à 1,7 milliard $ en 2025.

Par ailleurs, le nombre de pannes a diminué de 6 % l’an dernier, notamment en raison d’efforts dans des zones ciblées où l’impact sur la fiabilité du réseau est le plus important.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne