Fin d'une bonification de l'assurance-emploi: «on laisse tomber des travailleurs»

Des groupes qui défendent les chômeurs et les travailleurs s'inquiètent de la fin, samedi, d'une mesure qui avait permis de bonifier le régime d'assurance-emploi, dans le contexte des droits de douane imposés par les États-Unis contre le Canada.

Plusieurs des améliorations apportées au régime d'assurance-emploi, à cause de ce contexte difficile, avaient été prolongées, depuis, mais pas celle qui consiste à ajuster le calcul du taux de chômage pour faciliter l'admissibilité aux prestations.

La mesure qui avait été mise en place, et qui prendra fin samedi, avait pour effet de réduire le nombre d'heures de travail requises pour se qualifier pour les prestations régulières d'assurance-emploi.

Pour ce faire, les autorités avaient assoupli le calcul du taux de chômage dans certaines régions.

Or, l'arrivée à terme de cette mesure heurtera de plein fouet de nombreux travailleurs, craint Milan Bernard, co-porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses: des jeunes, des travailleurs saisonniers, des travailleurs qui ont des horaires brisés, des salariés qui travaillent dans des industries touchées par des cycles de fermetures et de réouvertures.

«On est vraiment dans le fouillis. On essaie d'aider les entreprises, mais on laisse tomber les travailleurs dans ce cas-ci», a-t-il déploré en entrevue.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne