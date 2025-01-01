L'Union nationale des fermiers demande un revenu annuel garanti pour les agriculteurs

L'Union nationale des fermiers (UNF) a annoncé son intention de faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir un revenu annuel garanti de 50 000 $.

Cette idée est née lors du congrès annuel de l'UNF, qui s'est tenu la semaine dernière à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Les agriculteurs souhaitent qu'Ottawa mette en place un projet pilote sur dix ans qui leur garantirait un revenu annuel d'au moins 50 000 $; un montant qui augmenterait chaque année en fonction de l'inflation.

David Thompson, directeur exécutif de l'organisation, affirme qu'un revenu garanti contribuerait à stabiliser les revenus des agriculteurs, qui sont souvent instables.

Les membres ont également voté en faveur d'une campagne de pression pour qu'Ottawa plafonne les bénéfices des grandes chaînes d'épiceries, telles que Sobeys ou Loblaws, qui contrôlent la majeure partie du marché.

Le thème du congrès de l'UNF était la souveraineté alimentaire. Les panélistes ont entre autres discuté de l'accès à l'alimentation canadienne dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis.