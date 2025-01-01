Environ la moitié des succursales de la SQDC fermeront plus tard le week-end

Environ la moitié des succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) auront des heures d'ouverture prolongées en début de soirée la fin de semaine à compter du 1er février.

Ce sont 53 points de vente qui fermeront à 19h le samedi et à 18h le dimanche. L'horaire pour les jours de semaine demeure inchangé, les succursales cessant leurs opérations à 21h.

Cette décision, annoncée lundi, découle d'un projet pilote mené ces derniers mois par la SQDC. En juillet, la société a commencé à explorer le prolongement des heures d'ouverture d’une vingtaine de ses succursales.

Au moment de lancer l'initiative, le vice-président principal à l'expérience client, Jean-François Dulac-Lemelin, expliquait que «l’objectif de cette démarche vise à contrer davantage le marché illégal à un moment de la journée où la demande est présente et où les vendeurs illégaux sont actifs».

Le projet pilote faisait suite également à l’adoption du projet de loi 85, qui modifie notamment le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux.

L'expérience a permis à la SQDC de constater «une augmentation de l'achalandage dans les dernières heures d'ouverture, confirmant la pertinence de modifier les horaires».

«Forte de cette expérience, l'organisation a donc revu à la hausse l'horaire d'ouverture d'environ la moitié de ses succursales, basée sur des données d'analyse du marché», a indiqué la société dans un communiqué, lundi.

La SQDC précise également qu'à compter de février, «l'horaire de quelques succursales ayant un achalandage différent de la moyenne sera aussi revu et deviendra semblable à celui qui est en vigueur dans plusieurs commerces avoisinants».

Avec actuellement 108 succursales, la SQDC prévoit l'inauguration de deux autres magasins d'ici la fin de mars, dont celui d'Amos, qui doit ouvrir ses portes mardi.