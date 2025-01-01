Postes Canada «parfaitement préparée» pour l'afflux de courrier pendant les Fêtes

Postes Canada affirme être prête pour l'afflux de courrier des Fêtes et prévoit livrer lettres et colis à temps, après deux années de conflits sociaux.

Le service postal a indiqué mardi que les volumes commerciaux «sont bien présents» et qu'il continue de «traiter et de livrer les nouveaux envois rapidement et en toute sécurité, tout en gérant son réseau».

«Nous sommes parfaitement préparés à soutenir les entreprises durant leur période la plus chargée et à assurer les livraisons aux Canadiens pendant les Fêtes», a mentionné par courriel Lisa Liu, porte-parole de Postes Canada.

«Le courrier et les colis circulent comme prévu: les envois peuvent être pris en charge, les ramassages sont en cours et nous traitons et livrons les nouveaux envois de façon sécuritaire et efficace», a-t-elle ajouté.

Postes Canada et le syndicat représentant des milliers de facteurs se sont entendus en principe sur une série de nouvelles conventions collectives le mois dernier. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a suspendu les grèves tournantes pendant que les deux parties finalisent les modalités des nouvelles conventions, et le service postal a accepté les mêmes conditions pour tout lock-out.

Ces dernières années, les deux parties se sont affrontées au sujet des augmentations salariales et des changements structurels au sein des effectifs de Postes Canada, notamment des propositions visant à accroître le nombre de travailleurs à temps partiel et à instaurer une distribution sept jours sur sept.

Les employés des postes ont fait grève à plusieurs reprises durant les négociations, y compris lors d'une grève perturbatrice avant les Fêtes de l'an dernier. Le gouvernement fédéral a demandé au Conseil canadien des relations industrielles d'intervenir pour mettre fin à cette grève et a mis sur pied une commission d'enquête industrielle afin de déterminer la marche à suivre.

Le STTP, qui représente 55 000 employés des postes, a déclenché une nouvelle grève nationale le 25 septembre, quelques heures après l'annonce par le gouvernement fédéral de changements au modèle d'affaires de Postes Canada, incluant la suppression progressive de la distribution du courrier à domicile pour la quasi-totalité des foyers.

Le syndicat a instauré des arrêts de travail tournants en octobre avant de conclure une entente de principe.

Mme Liu a mentionné que les consommateurs devraient consulter le site web de Postes Canada pour prendre connaissance des alertes concernant les services de livraison au Canada et à l'international.

Elle a précisé que lors de leurs achats en ligne, les clients peuvent consulter les détails de livraison du détaillant et choisir l'option qui leur convient le mieux.

Sammy Hudes, La Presse Canadienne