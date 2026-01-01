Les pilotes d'Air Transat entérinent leur entente de principe

Les pilotes d'Air Transat ont entériné dans une proportion de 91 % l'entente de principe qui était intervenue avec le transporteur aérien pour renouveler leur convention collective.

L'Association internationale des pilotes de ligne (ALPA), qui représente notamment les 725 pilotes d'Air Transat, en a fait l'annonce mardi.

Le taux de participation au vote était également élevé, puisque 98 % des pilotes admissibles se sont prononcés.

L'entente de principe était intervenue en décembre, quelques heures avant le déclenchement effectif de la grève.

La nouvelle convention collective sera en vigueur du 1er mai 2025 au 30 avril 2030.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne