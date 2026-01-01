Au tour de la Commission de la construction d'avoir son chantier numérique

C'est au tour de la Commission de la construction du Québec de moderniser ses services en ligne pour faciliter et accélérer les interactions avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie.

Le «Chantier numériccq» doit permettre à la Commission de la construction de mettre à jour ses systèmes informatiques désuets.

Une mise sur pause des services de la Commission de la construction était donc prévue du 17 décembre au 11 janvier, le temps de déconnecter les anciens systèmes et de connecter les nouveaux. La période de transition doit aussi permettre de tester et ajuster les nouvelles fonctionnalités.

Les services en ligne améliorés doivent être lancés lundi prochain.

La CCQ affirme que la sécurité des données sera aussi renforcée, que le tout sera plus simple, plus sécuritaire et accessible sur tous les appareils.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne