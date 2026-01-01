Nous joindre
Et confort du personnel et des passgers

Les sièges exigus de WestJet suscitent des réactions négatives en matière de sécurité

durée 18h00
9 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Une vidéo virale montrant le manque d’espace pour les jambes dans les avions WestJet suscite des inquiétudes quant à la sécurité et au confort du personnel et des passagers.

Dans une publication TikTok d’une femme de l’Alberta qui a été visionnée plus de 1,1 million de fois, on peut voir ses parents se serrer dans des sièges économiques qui leur laissent à peine assez d’espace pour plier les genoux.

WestJet a annoncé en septembre qu’elle allait reconfigurer les sièges de 43 Boeing 737 afin d’installer une rangée supplémentaire et de diviser la cabine en plusieurs niveaux.

Plus de la moitié des sièges en classe économique auraient moins d’espace pour les jambes que dans la configuration précédente — ou que dans tout autre avion des principales compagnies aériennes canadiennes, 21 avions étant désormais équipés de cette configuration plus étroite.

Les dirigeants syndicaux représentant les pilotes et les agents de bord de WestJet avertissent que la cabine exiguë réduit les «marges de sécurité», en particulier en cas d’évacuation, et nuit à l’expérience client, mais ne viole pas la réglementation.

Julia Kaiser, porte-parole de WestJet, affirme que les avions ont été soumis à un processus rigoureux de sécurité et de certification et que la compagnie aérienne surveille les commentaires des voyageurs et du personnel afin d’évaluer la «pertinence» de la nouvelle disposition des sièges.

Christopher Reynolds, La Presse Canadienne

