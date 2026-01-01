Statistique Canada va supprimer 850 emplois et 12 % de son équipe de direction

Statistique Canada annonce des compressions touchant environ 850 membres du personnel et 12 % de son équipe de direction.

Carter Mann, porte-parole de l'agence, a indiqué que Statistique Canada informerait les employés concernés dans les deux prochaines semaines.

Il a ajouté que Statistique Canada continue de se concentrer sur sa mission de servir les Canadiens.

Les données du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada montrent que 7274 personnes travaillaient pour le service en date du 31 mars 2025.

Selon ces données, 99 de ces employés faisaient partie de l'équipe de direction.

Plusieurs ministères, dont celui de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, celui de l'Environnement et du Changement climatique et celui de l'Emploi et du Développement social, ont informé leur personnel à la fin de l'année dernière que des informations sur les suppressions d'emplois seraient communiquées ce mois-ci.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne