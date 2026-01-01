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Fabricant d'acier forgé Finkl Steel — Sorel

Le fabricant de sous-marins TKMS se lie à une aciérie d'ici pour un appel d'offres

durée 10h00
14 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le constructeur allemand de sous-marins TKMS s'associe à une entreprise nationale spécialisée dans le forgeage de l'acier afin de remporter un contrat lucratif visant à fournir de nouveaux sous-marins à la Marine canadienne.

TKMS indique avoir conclu un partenariat avec le fabricant d'acier forgé Finkl Steel — Sorel, établi en Montérégie, afin de produire des matériaux spécialisés en acier inoxydable destinés aux sous-marins.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à intégrer des entreprises nationales dans la chaîne d'approvisionnement des sous-marins, même si ceux-ci sont construits en Allemagne.

Son concurrent Hanwha Oceans a signé plus tôt cette année un partenariat majeur avec Algoma Steel, de Sault Ste. Marie, en Ontario, afin de lui acheter de l’acier pour construire des sous-marins et des installations de maintenance — et de lancer une nouvelle usine de poutres en acier.

La liste de plus en plus longue des partenariats que les deux constructeurs de sous-marins rivaux nouent avec diverses entreprises canadiennes dépend en grande partie de l’obtention du contrat d’approvisionnement massif d’Ottawa pour une flotte de nouveaux sous-marins.

Hanwha fait naviguer l’un de ses sous-marins KSS-III de la Corée du Sud vers le Canada avec à son bord des membres de la Marine canadienne afin de le présenter, et il devrait arriver à Victoria, en Colombie-Britannique, en mai.

 

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