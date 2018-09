Neuf coups de coeur artistiques en vedette à Sorel-Tracy

Azimut diffusion et Réseau Scènes convient artistes, compagnies, diffuseurs, producteurs, autres partenaires en diffusion des arts de la scène ainsi que le grand public à la 16e édition de Parole de diffuseurs, parole d’artistes à Sorel-Tracy les 25, 26 et 27 septembre 2018.

Consultez l’horaire détaillé et inscrivez-vous sans plus tarder au www.reseauscenes.com.

Pour les membres de Réseau Scènes et leurs partenaires, Parole de diffuseurs, parole d’artistes est le rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle d’automne. Dans l’intention de porter un regard attentif sur la création et la diffusion des arts de la scène au Québec, sont mis de l’avant les rencontres conviviales entre artistes, producteurs et diffuseurs, le partage de découvertes et de coups de cœur artistiques, ainsi que la réflexion autour d’enjeux ou de défis communs en diffusion.

9 coups de cœur artistiques des diffuseurs de Réseau Scènes

En 2018, neuf coups de cœur artistiques ayant fait vibrer les diffuseurs de Réseau Scènes récemment font l’objet d’une présentation en vitrine aux PAROLES. Pour s’immiscer aisément au cœur d’un processus de création ou de médiation, mieux saisir la genèse des collaborations ou l’évolution des projets artistiques, chaque prestation fera l’objet de discussions et d’échanges soigneusement menés par l’animateur Sylvain Massé en compagnie des artistes invités, des diffuseurs et du public.

En chanson et en musique : la demi-finaliste à l’édition 2016 de La Voix AMÉLIE NO; la multi-instrumentiste ex-membre des Nanas Coustiques MATHILDE LAURIER; la formation folk americana montréalaise MENTANA; ainsi que l’auteur, compositeur, arrangeur et interprète sénégalais NOUBI, grand coup de cœur de notre diffuseur hôte, Marie-Josée Bourbonnais, offriront des prestations dans des lieux de diffusion sélectionnés avec soin par l’équipe d’Azimut diffusion.

En théâtre : Talia Hallmona, fondatrice de la compagnie de théâtre jeunesse le Théâtre Fêlé, dévoilera le travail de médiation artistique effectué autour de la pièce MOI ET L’AUTRE (photo) ; le Théâtre de la Marée Haute présentera des extraits de l’invraisemblable déambulatoire PARFOIS LA NUIT, JE RIS TOUT SEUL, mis en scène et interprété par Michel-Maxime Legault et Marcel Pomerlo, d’après les œuvres de Jean-Paul Dubois; la toute récente compagnie Théâtre à l’eau froide, formée de jeunes diplômés en interprétation théâtrale, présentera des extraits de la fable urbaine BUFFLES, écrite par le dramaturge catalan Pau Miro et mise en scène par Luce Pelletier; La Bande à Grimaud, formée du Breton Achille Grimaud et du Québécois François Lavallée, nous entraînera dans leur très personnelle conquête de l’Ouest avec l’épopée contée WESTERN. Pour clore la dernière soirée des PAROLES, Sébastien Ricard accompagné par les musiciens Denis Plante, Matthieu Léveillé et Francis Palma interpréteront la version intégrale de l’opéra-tango intimiste et lyrique LA BIBLIOTHÈQUE INTERDITE, une production de Sibyllines mise en scène par Brigitte Haentjens.

Toutes les vitrines des PAROLES sont accessibles au grand public, à l’exception de la prestation de NOUBI au restaurant Distingo. Les laissez-passer sont offerts gracieusement à la billetterie d’Azimut diffusion : 450 780-1118, poste 1.