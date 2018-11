En octobre, on célèbre les mots à Sorel-Tracy

L’équipe d’Octobre le mois des mots est heureuse de convier les intéressés à sa deuxième édition annuelle. Le 26 septembre dernier avait lieu de lancement de la programmation. Cette année, c’est Réjean Ducharme qui sera l'auteur en résidence. Son oeuvre sera à l’honneur à travers de nombreuses activités sous la thématique de l’absence.

Tout au long au mois d’octobre, il sera possible de plonger dans des univers riches en participant à des activités tout aussi stimulantes que variées. Que ce soit lors des «Entretiens d’Octobre» en compagnie de Claudia Larochelle, Martin Faucher, Alexis Martin et Lorraine Pintal, à la table ronde du cégep avec Pascal Brissette, Gabrielle Chapdelaine et Bruno Hébert ou lors d’une soirée orchestrée par Diane-Marie Racicot et Philippe Côté, les participants pourront partager les expériences et les histoires d’artistes inspirants.

Le mois des mots, c’est aussi le retour de la soirée micro libre animée par Marie-Pierre Genest, une soirée intime sous le kiosque du Carré Royal avec les membres de La Criée, un spectacle avec Markita Boies présenté au Festival Trans Amériques en représentation unique à Sorel-Tracy, une lecture-spectacle présentée par Azimut Diffusion, un concours littéraire et une exposition de Trophoux de Réjean Ducharme.

Que ce soit au Marché des arts Desjardins, au Biophare, au Cégep, au café-théâtre Les Beaux Instants, dans les bibliothèques Le Survenant et Marie-Didace, au Carré Royal ou sur les trottoirs, la ville s’animera pendant tout le mois.

Le comité s'est engagé à offrir une programmation qui plaira à la fois aux curieux et aux mordus de littérature, qu’importe leur âge. Pour assurer l’accessibilité à la programmation, la majorité des activités proposées par Octobre le mois de mots sont gratuites ou à contribution volontaire. Vous trouverez davantage de renseignements sur le site unevillearaconter.com.

Le comité d’Octobre le mois des mots, en partenariat avec la Ville de Sorel-Tracy et le gouvernement du Québec vous invite à partager votre amour des mots avec des artistes d’horizons variés. Il y en aura pour tous les goûts! N’hésitez pas à inscrire à votre agenda l’une et l’autre des activités qui seront proposées. Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Vincent Pouliot, coordonnateur, en composant le 450 780-5740 poste 3002 ou via le [email protected] ou la page Facebook.