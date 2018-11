Azimut diffusion lance sa programmation hiver-printemps 2019 ce soir

Azimut diffusion est toujours fébrile à l’idée de dévoiler une nouvelle programmation au public ; ne manquez pas ce rendez-vous biannuel le mardi 13 novembre à 17h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Même si 17 des 41 spectacles prévus à l’hiver-printemps 2019 sont déjà annoncés et en vente, l’organisme à but non lucratif de diffusion de spectacles a très hâte de faire connaître l’ensemble de ses choix de sorties culturelles à sa clientèle. Et pour que le lancement prenne une valeur ajoutée sur la simple consultation du site web ou de la brochure promotionnelle, Azimut diffusion vous propose un extrait audio ou vidéo pour chacun des artistes à découvrir. De plus, certains artistes seront sur place pour une performance « live » que vous ne voudrez pas manquer !

Pour assister au lancement de la programmation, vous devez-vous procurer un laissez-passer gratuit disponible à la billetterie d’Azimut diffusion.

Parmi les spectacles déjà annoncés et présentement en vente, on retrouve deux spectacles de la série « théâtre », soit la pièce « Cyrano de Bergerac » des productions La Comédie Humaine et le projet « Je cherche une maison qui vous ressemble » avec Catherine Allard et Gabriel Robichaud, deux ciné-conférences de la série « Les Grands Explorateurs » ayant pour destinations la Slovénie et la Californie, deux spectacles de la série « Sortez vos tout-p’tits » soit « La fête surprise d’Ari Cui Cui » et « La petite sorcière gentille » de Marie-Annick Lépine, un spectacle de danse « Corps Amour Anarchie – Léo Ferré », quatre spectacles en chanson soit « Entre vous et nous » avec Martine St-Clair, Luce Dufault, Marie-Élaine Thibert et Marie-Michèle Desrosiers, la supplémentaire du spectacle « 80’s » de Sylvain Cossette, « Monsieur Chandler » de Ian Kelly et le Trio Magneto ainsi que « Sous le ciel de Paris » de Rita Tabbakh, et finalement six spectacles d’humour avec Guillaume Wagner (Du cœur au ventre en rodage), Simon Leblanc (Malade), Alexandre Barrette, Mario Jean, Virginie Fortin (Du bruit dans le cosmos) et Philippe Bond (Merci).

La mise en vente au grand public pour les nouveaux spectacles annoncés le mardi 13 novembre se fera à compter du samedi 24 novembre à 10h en personne au 28, rue du Roi, ainsi que sur notre site de vente en ligne au http://azimutdiffusion.tuxedobillet.com. Les appels téléphoniques seront transmis à la boîte vocale directement, les suivis se feront dans le meilleur délai possible.

Les billets pour tous les spectacles précédemment annoncés sont présentement en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Vous pouvez également vous les procurer sur le site web de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/billetterie.