Expositions de Pierre Crépô à la Maison des gouverneurs et au Biophare

La Ville de Sorel-Tracy et le Biophare vous invitent à découvrir les expositions En toutes lettres et Abécédaires du photographe Pierre Crépô à la Maison des gouverneurs ainsi qu’au Biophare.

Le vernissage de l’exposition En toutes lettres aura lieu le dimanche 25 novembre de 13 h 30 à 14 h 30 à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes) et celui de l’exposition Abécédaires aura lieu de 15 h à 17 h au Biophare (6, rue Saint-Pierre). L’entrée est gratuite.

Exposition En toutes lettres à la Maison des gouverneurs

Originaire de Sorel, Pierre Crépô photographie la vie culturelle et sociale du Québec depuis quatre décennies. Il a réalisé de nombreuses expositions au Québec, au Canada, au Mexique, en France et en Belgique. De la revue Mainmise des années 70 à la diffusion Web d’aujourd’hui, il a toujours eu ce souci constant de produire et diffuser un art vivant.

L’exposition En toutes lettres est ouverte au public, entrée libre, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.

Exposition Abécédaires au Biophare

Pierre Crépô est à la fois une personne curieuse et ludique. Photographe depuis plus de 40 années, il a mené durant tout ce temps un projet qui culmine avec l’exposition Abécédaires. L’œil aux aguets, il a vu comme il a perçu les lettres de l’alphabet là où elles échappaient à leur fonction. C’est cette collection alphabétique constituée de longue haleine qui est poétiquement restituée dans l’exposition Abécédaires. À vous maintenant de la découvrir.

L’exposition Abécédaires est ouverte au public du mercredi au vendredi de 10 h à 17 h ainsi que les samedis et dimanches de 13 h à 17 h.

Pour en savoir davantage, consultez le biophare.com ou communiquez avec le Biophare au 450 780-5740.