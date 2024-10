Le ministre Jean-François Roberge veut limiter le nombre d’étudiants étrangers

Le gouvernement du Québec veut limiter le nombre d’étudiants étrangers temporaires sur son territoire. Le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, a déposé jeudi un projet de loi en ce sens.

Québec souhaite aussi se donner les pouvoirs de fixer le nombre de demandes d’étudiants étrangers en fonction de la région, du niveau d’étude, de l’établissement d’enseignement ou encore du programme d’étude.

Par voie de communiqué, on indique que 24 % des résidents non permanents sont des étudiants étrangers.

«Le nombre d’étudiants étrangers qui possèdent un permis d’études valide au Québec a augmenté de 140 % entre 2014 et 2023, pour ainsi passer d’un peu plus de 50 000 à près de 120 000 personnes», indique-t-on.

Le gouvernement Legault ne cesse de marteler qu’il faut réduire le nombre d’immigrants temporaires au Québec.

«La venue des étudiants étrangers stimule la recherche et l’innovation et contribue notamment au rayonnement des établissements d’enseignement du Québec et à la viabilité de plusieurs cohortes en région. Leur présence, comme celle des autres résidents non permanents, soulève toutefois des enjeux sur le plan de la disponibilité de logements ainsi que de services publics», poursuit-on dans le communiqué.

Cet été, Québec a annoncé une suspension de six mois du programme des travailleurs étrangers temporaires pour les emplois à bas salaires à Montréal.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne