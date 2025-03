Écoles religieuses: un rapport recommande une position mitoyenne pour le PLQ

Plus de 400 Centres de la petite enfance au Québec seront touchés par deux autres journées de grève, mardi et mercredi. Ce sont les travailleuses membres de syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la CSN, qui tiendront ainsi leur quatrième et cinquième journées de grève. Comme leur mandat de grève ...