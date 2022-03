L’Escouade régionale mixte Montérégie mène une opération en lien avec du trafic de stupéfiants

Savoir média présente le nouveau magazine juridique Au bout des droits. Pensée pour mieux comprendre le fonctionnement de la société, ses règles et ses lois, la série fait plus qu’expliquer : elle raconte. En allant à la rencontre de 12 victimes et 16 juristes, Isabelle Marjorie Tremblay dévoile le visage concret et quotidien du droit, une histoire vraie à la fois.